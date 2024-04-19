В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к внештатному автору «Фонтанки» и автору телеграм-канала «Ротонда» Ксении Клочковой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыск начался около 9 часов утра. Он длился около трех часов, пишет «Ротонда». У Клочковой изъяли технику и обязали ее явиться на допрос. Журналистка выступает свидетелем по уголовному делу о повторном уклонении от выполнения обязанностей иноагента (ст. 330.2 УК) в отношении бывшего журналиста «Фонтанки» Андрея Захарова*, уточняет телеграм-канал.

По данным «Фонтанки», у Клочковой изъяли телефон и ноутбук. По словам Клочковой, в постановлении об обыске было указано, что дело против Захарова* возбуждено 17 апреля. До этого журналиста несколько раз привлекали к административной ответственности за невыполнение требований, предъявленных к обладателям статуса иноагента.

Согласно постановлению об обыске, у следствия есть информация, что Клочкова может знать Захарова* и «располагать некими вещественными доказательствами», связанными с его уголовным делом.

Сам Захаров* сказал «Ротонде», что узнал об уголовном деле только сегодня. Он добавил, что Клочкова — его бывшая коллега по «Фонтанке», но больше он никак с ней не связан.

«Только слежу за ее работой и восхищаюсь», — сказал журналист.

Комментируя обыски у Клочковой, Захаров* сообщил в своем телеграм-канале, что сейчас находится в США и «очень переживает» за свою бывшую коллегу. Журналист добавил, что узнал об уголовном деле в отношении него из СМИ. «Это понятное последствие моей работы. Никакой информации у меня больше нет», — написал он.

По словам Захарова*, Клочкова работала под его началом на «Фонтанке».

«Враг народа Захаров* общался с ней так: “Ксюша, привет — классный материал, ты молодец!”», — рассказал журналист.

Изначально «Фонтанка» высказывала предположения, что на Захарова* завели дело о распространении «фейков» про российскую армию (ст. 207.3 УК). «Московский комсомолец» писал, что обыски проходят по нескольким адресам в Петербурге, но другие места проведения следственных действий не называл.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков предположил в разговоре с «Газетой.ру», что обыски у Клочковой проходят «как у знакомой Захарова*».

«Но, насколько я понимаю, десятки журналистов и не только журналистов, в Петербурге и не только, являются если не друзьями, то знакомыми Захарова*», — сказал Горшков.

В апреле 2021 года полиция провела у Клочковой обыски в рамках уголовного дела об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры, возбужденного после массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе того же года.

«Фонтанка» писала, что полицию интересовала не сама Клочкова, а ее бывший молодой человек Денис Кабаков, входивший в петербургский штаб Навального**. У журналистки тогда ничего не изъяли.

Петербургские депутаты и Союз журналистов поддержали Клочкову

Фракция «Яблоко» в Законодательном собрании (ЗакС) Санкт-Петербурга выразила обеспокоенность в связи с информацией об обыске у Ксении Клочковой.

«Мы считаем недопустимым давление на журналистов за их профессиональную деятельность и выражаем поддержку Ксении Клочковой и всем петербургским журналистам, сохраняющим верность профессии и своим читателям», — говорится в заявлении главы фракции Александра Шишлова.

Поддержку Клочковой также выразила лидер фракции «Справедливая Россия ― За правду» в ЗакСе Марина Шишкина.

«Всегда буду верна принципам объективной журналистики. Тому, что в любой проблеме есть несколько точек зрения и важно выслушать каждую из них. Что критика важна обществу, как кислород, как оздоравливающая процедура, как мерило объективности. Что журналист обязан быть в оппозиции любой власти и держать дистанцию с теми, кто эту власть представляет», — написала депутат в своем телеграм-канале.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразил готовность оказать Клочковой «посильную помощь». Председатель Союза Андрей Радин отметил, что региональные журналисты, политики и чиновники много лет знают автора «Фонтанки» «как профессиональную и талантливую журналистку».

Чем известен Андрей Захаров*

Андрей Захаров* работал в «Фонтанке» до 2016 года, потом был сотрудником РБК, спецкором Русской службы Би-би-си. За свои расследовательские материалы журналист получал премию «Золотое перо».

Захаров* ― автор расследования о предполагаемой «третьей дочери» президента России Владимира Путина. Материал был опубликован в ноябре 2020 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию «малоубедительной». Он охарактеризовал статью как «эпистолярный жанр» и «провокационную желтизну».

В октябре 2021 года Минюст России внес Захарова* в реестр иноагентов. После этого журналист уехал из страны, объяснив это решение тем, что заметил за собой «беспрецедентную» слежку.

* признан Минюстом России иноагентом

** штабы Алексея Навального признаны в России экстремистской организацией, запрещены и ликвидированы