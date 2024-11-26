Военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей рядового Дениса Петрова за вождение без прав в пьяном виде на автомобиле Porsche Cayenne по Троицкой площади в Санкт-Петербурге. Об этом пишет руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

По ее словам, 23 сентября 2024 года Петров, находясь в нетрезвом состоянии (0,890 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л), выехал на автомобиле на встречную полосу, разбил три машины и попытался скрыться с места происшествия.

Лебедева также разместила ссылку на публикацию в группе «Вконтакте» общественного проекта «Дорожный инспектор», где уточняется, что молодой человек 2000 года рождения находился в Петербурге в отпуске после получения ранения на военной операции. Он приобрел автомобиль в начале сентября, в то время как отпуск по болезни истекал 26 сентября. В посте также отмечается, что ранее Петров был судим за угон и грабеж.

Военный суд рассмотрел протоколы о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП), а также об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и без прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП). По словам Лебедевой, изначально протоколы по этим делам «почему-то» были направлены мировому судье, которая направила их в тот же день в 224 гарнизонный военный суд в рамках законодательства.

«Петрова, из-за этой ошибки составителей, пришлось отпустить. И дальше, получив дела, военный суд был вынужден искать фигуранта. В сети я периодически читала, что все, конечно же, специально, суд затягивает и т.д., и т.п. Но, плохо вы знаете наших военных судей! Они искали и нашли! И войсковую часть, и Петрова», — отметила она.

Петров признал свою вину и раскаялся в содеянном. Штраф был назначен судом по статье о вождении в нетрезвом виде. Суд также указал, что в рамках статьи о неповиновении требованиям полиции военнослужащие несут дисциплинарную ответственность. С целью решения этого вопроса необходимые материалы были направлены командиру части.

«Обожаю! Просто обожаю наших военных судей», — написала Лебедева.

В конце сентября представители ГУ МВД по Петербургу сообщили, что сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль Porsche Cayenne, который двигался по центру города с нарушениями ПДД, пишет «Деловой Петербург». При попытке остановить водителя мужчина решил уйти от преследования, увеличив скорость.

Петров не справился с управлением в районе Троицкого моста, в результате чего столкнулся с автомобилями Kia Sportage и Lada Largus. После ДТП он вновь предпринял попытку уйти от сотрудников правоохранительных органов, в результате чего «столкнулся по касательной» с автомобилем полиции, который преградил ему путь.

Сообщалось, что нарушителем оказался 23-летний житель Парголов, который ранее был судим и у которого никогда не было водительских прав. В ведомстве уточнили, что в результате его действий никто не пострадал.