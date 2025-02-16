В Санкт-Петербурге скончался шестилетний ребенок в семье, где отрицают медицину, а также не едят мясо и «выступают за единение с природой». Об этом пишут Baza и «Фонтанка». В ситуации разбираются следователи.

По данным Baza, ребенка по имени Яромир «ни разу не водили ко врачам и пытались лечить с помощью настоев из тмина, мяты, крапивы и кориандра».

Проблемы у мальчика, пишет телеграм-канал, проявились 13 января: тогда у него заболело в груди, начались судороги и он потерял сознание. 15 февраля ситуация повторилась: помимо болей в груди, у него стали «закрываться глаза»

Родители решили не вызывать врача, а «открыли окно, массировали ему руки и поили настоем из трав», но это не помогло — мальчик перестал дышать. Врачей в итоге вызвали, но было уже поздно — они лишь констатировали смерть. Ее причина выясняется.

Отец Яромира объяснил следователям, что их с женой отказ от обращения к врачам связан с тем, что несколько лет назад медики не спасли мать мужчины от рака, и он «полностью перестал доверять им».

«Фонтанка» пишет, что инцидент произошел в СНТ «Дружный-1», сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы Красносельского района Санкт-Петербурга.

Издание пишет, что скорую вызвал 36-летний отец мальчика, сообщив, что сын «начал задыхаться». Семья, где воспитывался ребенок, «не признавала традиционную медицину и лечила сына самостоятельно», в детский сад он «не ходил».

«Приехавшие на место оперативники увидели скромно обставленное, но чистое жилье. Семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие стиральной машины, обстирывала семью вручную, добавляя в воду какие-то народные средства вместо бытовой химии. Также установлено, что они не едят мясо и выступают за единение с природой», — говорится в статье.

По словам родителей мальчика, сын болел с января, лечили они его самостоятельно. Neva.Today уточняет, что у шестилетнего ребенка была невралгия, а в полицию отец умершего позвонил вечером 15 февраля.

В апреле 2024 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил к восьми годам колонии строгого режима блогера-сыроеда Максима Лютого, ребенок которого умер от истощения. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК), и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК).

В суде Лютый заявил, что ребенка кормили «восемь раз в день», и предположил, что у младенца были «врожденные заболевания». По его словам, у мальчика была «явная недоношенность» и «признаки дистрофии».