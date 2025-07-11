Жители Санкт-Петербурга пожаловались на отсутствие связи в нескольких районах города, пишет «Фонтанка». В городском комитете по информатизации и связи объяснили, что все проблемы, которые могут возникнуть в этой сфере, связаны с мерами безопасности.

«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности», — заявили в ведомстве.

«Фонтанка» пишет, что отсутствие связи фиксировалось в Центральном, Красносельском, Фрунзенском и Московском районах Петербурга.

Кроме того, издание отмечает, что в аэропорту Пулково после 7 утра начались задержки рейсов. В это время глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об угрозе атаки БПЛА, добавив, что в регионе «возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета».

В 7:37 мск Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту временно ограничили прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов. В 09:04 в ведомстве рассказали, что Пулково «будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме» с 08:45 до 09:45.

5-6 июля на территории Ленинградской области и Петербурга наблюдались проблемы со связью из-за атак дронов. Дрозденко сообщал, что системы ПВО сбивали БПЛА над Гатчинским, Тосненским, Киришским, Лужским районами. В пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили «Деловому Петербургу», что прямые убытки Пулково из-за проблем с логистикой на выходных могут составить от 50 до 55 млн рублей.