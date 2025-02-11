Против жительницы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после распространения в соцсетях видео, где она якобы мочилась напротив Казанского собора. Об этом сообщило управление СКР по городу и опубликовало ролик с ее извинениями. Ранее она утверждала, что видео с собором смонтировали недоброжелатели.

«Я извиняюсь за свои действия. Также я сняла это все на кружок в телеграм-канал. Я извиняюсь за свое аморальное поведение и за свои действия. Я больше так делать не буду. Никогда в жизни», — говорит девушка в записи.

По версии следствия, вечером 8 января петербурженка, находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила «противоправные действия, распространив их видеозапись в сети Интернет».

«Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась», — сказано в сообщении.

Девушке предъявили обвинение по ч.2 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений). Максимальное наказание по этой части статьи — три года лишения свободы.

О задержании девушки рассказала «Фонтанка» 10 февраля. По данным издания, днем ранее 25-летнюю Алину доставили в отдел полиции, составили протокол о мелком хулиганстве и оставили в камере.

Причиной стал завирусившийся в телеграм-каналах кружок видео, на котором девушка, стоя на снегу, говорит, что справляет нужду. Вскоре в кадре появляется фасад Казанского собора и девушка говорит: «Как мне нравится это здание, вот я у этого здания хочу подохнуть».

После распространения ролика девушка записала другой кружок, где утверждала, что не мочилась напротив собора. Она заявляла, что недоброжелатели сделали склейку разных кружков — как она справляла нужду в лесу и как гуляла по городу.

После того, как питерское управление СКР показало кадры с извинениями фигурантки дела, «Фонтанка» написала, что «следователям удалось разговорить» Алину, которая раньше заявляла о монтаже.

Ранее в феврале в Краснодаре арестовали на десять суток девушку, которая во время поездки по городу в машине высунулась из люка и обнажила грудь. Это попало на камеры очевидцев, после чего полицейские установили ее личность и доставили в отделение. Полиция также опубликовала видео с раскаянием девушки и обещанием, что «такого больше не повторится».