Средства, предназначенные для выплаты пенсий, могут использоваться исключительно по целевому назначению. Об этом заявили ТАСС в «Почте России», комментируя публикацию «Ведомостей», в которой говорилось, что государственный почтовый оператор мог размещать пенсионные деньги на банковских счетах для получения дохода.

В компании пояснили, что деньги, выделенные Социальным фондом на пенсионные выплаты, невозможно использовать кроме как по прямому назначению, поскольку они учитываются, перемещаются и хранятся на специальных счетах, открытых в соответствии с требованиями Банка России.

Доставка средств имеет свою специфику — финансы со специальных счетов сначала распределяются между регионами, а затем в процессе выплат переводятся из безналичной формы в наличную, добавил оператор.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аудиторскую проверку Счетной палаты и последующее обсуждение в Госдуме, «Почта России» потенциально могла инвестировать целевые пенсионные и социальные средства на сторонних банковских счетах с целью извлечения дохода.

По информации издания, проверка выявила 136 фактов несоблюдения сроков пенсионных выплат «Почтой России», при этом продолжительность задержек в среднем составляла от 1 до 20 дней.

Кроме того, согласно публикации «Ведомостей», Счетная палата раскритиковала финансовую политику почтового оператора. В отчете отмечается, что вместо модернизации собственной инфраструктуры компания выделила 1,53 млрд рублей на спонсорство и благотворительные проекты в спортивной сфере. Дополнительно 601,1 млн рублей было потрачено на PR-кампании по созданию положительного имиджа «Почты России» в медиапространстве и социальных сетях.

В последние годы госкомпания сталкивается с финансовыми трудностями. По данным за 2022 год, убытки оператора составили 30,4 млрд рублей. Хотя в 2023 году наблюдалось некоторое сокращение задолженности, по результатам прошлого года ситуация вновь ухудшилась — в 2024 году финансовые потери “Почты России” более чем удвоились, достигнув 16,1 млрд рублей.