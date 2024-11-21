В Подмосковье суд 21 ноября арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, его обвиняют в убийстве пятимесячной дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает телеграм-канал Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Московской области. По сообщению Следкома, отец избил девочку за то, что она долго плакала.

Убийство произошло в квартире в Люберцах 19 ноября. Следствие установило, что 28-летний отец нанес девочке «множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью».

ГСУ СК отчиталось о задержании подозреваемого 20 ноября, тогда же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщил ГСУ СК 21 ноября.

По статье об убийстве малолетнего ребенка, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как выяснил телеграм-канал «Осторожно, Москва», у задержанного гражданина Таджикистана 1 ноября истекла регистрация. Мужчина ее не продлил и с тех пор оставался в России нелегально.

В семье осталось трое детей, в том числе двое — от предыдущего брака жены. После убийства девочки всех детей из семьи изъяли, уточняет канал.

Некоторые z-блогеры, в том числе автор канала Zergulio Сергей Колясников, писали, что в октябре 2023 года задержанный гражданин Таджикистана был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства, но снова вернулся в страну уже с семьей. Они утверждают, что жена обвиняемого якобы пыталась обмануть правоохранительные органы, уверяя, что дочь подавилась бусиной и задохнулась.