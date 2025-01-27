В подмосковной Лобне супруги-мигранты избивали и пытали свою дочь-подростка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Оба родителя задержаны, они находились в России нелегально.

Возбуждено уголовное дело об истязании заведомо несовершеннолетнего (или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в зависимости от виновного), с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору — по п. «г, д, е» ч. 2 ст.117 УК РФ. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до семи лет.

Как отметили в ведомстве, отца 12-летней пострадавшей задержали накануне, сегодня была задержана ее мать, которую подозревают в совершении аналогичных действий.

«С января 2024 года супруги, находясь по месту жительства в городе Лобне, систематически избивали свою дочь 2012 г. р., а также причиняли ей множественные ожоги раскаленными на огне металлическими предметами по различным частям тела», — сообщили в СК.

Также следователи выяснили, что все трое членов семьи находятся в России незаконно. Сейчас проводятся проверки по статьям «Организация незаконной миграции» и «Халатность». Другие детали дела не приводятся.

Источник «Известий» накануне уточнял, что о пытках девочка рассказала продавцу магазина, тот вызвал скорую и полицию. Врачи зафиксировали у подростка ожоги спины, рук и стоп, ее госпитализировали.

По предварительным данным, девочка оплатила несколько покупок украденной у матери банковской картой. Когда ее родители узнали об этом, то сначала избили дочь, а потом прижигали раскаленным гаечным ключом различные части ее тела. Газета пишет, что всего в семье пятеро детей, двое из которых в приюте.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить отчет о ходе расследования и результатах проверки. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.