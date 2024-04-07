Подмосковная полиция разыскивает наркосбытчика, который при задержании оказал вооруженное сопротивление сотрудникам МВД и ранил обоих, одного — смертельно. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале. Что еще известно о случившемся — в материале RTVI.

Раненых обнаружил прохожий возле проселочной дороги у деревни Якимово, пишет Волк. Он позвонил в дежурную часть МУ МВД России «Щелковское». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая нашла двух раненых сотрудников «Щелковского». Один из них умер до приезда скорой помощи, второй был госпитализирован.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что убитый — помощник участкового уполномоченного отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский.

Подмосковная полиция в своем телеграм-канале опубликовала информацию об убитом — старшем прапорщике полиции Сергее Ефименко. Он, как указано в сообщении, родился 27 июня 1983 года, с 2004 года работал в органах внутренних дел, а с февраля 2017 года проходил службу в ОУУПиПДН МУ МВД России «Щелковское».

«У Сергея остались две дочери. Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», — заверили в ГУ МВД по Московской области.

Полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, сообщила Волк. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — уточняется в телеграм-канале ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного ГСУ СК Александру Старикову представить ему доклад о «первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах». Следствие будет проводиться под контролем центрального аппарата Следкома. В своем телеграм-канале Следственный комитет России опубликовал видео, снятое на месте происшествия:

О состоянии выжившего полицейского пишет телеграм-канал «112». По его данным, Григорий С. получил тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. «Сотрудник успел пояснить, что неизвестный зверски избил его, целенаправленно наносил удары по голове, пока тот не потерял сознание», — говорится в сообщении канала.

В предыдущих сообщениях «112» говорилось, что полицейские устроили засаду на границе Фряново и Черноголовки, где в лесополосе накануне был найден тайник с 2 кг мефедрона. Когда наркодилер появился, чтобы забрать груз, сотрудники полиции попытались его задержать, но он оказался вооружен и сам на них напал.

Подозреваемый скрылся с места преступления на мотоцикле. Для его задержания, как утверждает телеграм-канал Baza, был объявлен план «Сирена».

По предварительным данным, мотоциклист движется в сторону Санкт-Петербурга по трассе М-11 «Нева» — и якобы проскочил пост МВД возле села Рогачево в Дмитровском районе: полицейские велели ему остановиться, но он проигнорировал требование.

Baza пишет, что для поимки подозреваемого поднят почти весь личный состав МВД Московской области, причем сотрудников вызывают даже с выходных и из отпусков.