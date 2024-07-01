В Подмосковье трое неизвестных проникли в дом бывшего гендиректора «Росгосстраха» и сооснователя «Военно-страховой компании» Дмитрия Маркарова, откуда похитили более 1 млн рублей, пишут 1 июля РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Об инциденте также сообщил телеграм-канал Baza.

В пресс-службе УМВД по Московской области сообщили РБК, что в ночь на 30 июня произошло нападение на дом в Лосино-Петровском городском округе Подмосковья.

По данным Baza, трое неизвестных в балаклавах проникли в дом Маркарова в ночь на 30 июня. Там они при помощи скотча связали мужчину и его жену, после чего, угрожая оружием, потребовали, чтобы пара назвала код от сейфа в кладовой, пишет телеграм-канал. Как утверждает Baza, когда Маркаров сообщил код, злоумышленники забрали ценные вещи и скрылись.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что преступники похитили деньги и драгоценности на сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 163 УК), максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Злоумышленников объявили в розыск.

Дмитрий Маркаров родился в 1958 году в Костроме. В начале 1990-х он принимал активное участие в создании «Военно-страховой компании» (ВСК). Впоследствии Маркаров и еще несколько топ-менеджеров ушли из ВСК и создали «Промышленно-страховую компанию» (ПСК), в которой он занял пост генерального исполнительного директора, а позже — председателя правления.

В «Росгосстрах» Маркаров перешел в 2003 году на должность первого вице-президента. Спустя 10 лет был назначен генеральным директором компании. В 2017 году его контракт с «Росгосстрахом» был расторгнут, а в августе 2018-го компания подала иск к нему на 241,8 млн рублей из-за убытков, полученных при продаже 100% акций СЗАО «РГС-Армения» фирме Cimarex Management Limited по заниженной цене. Сам Маркаров в разговоре с РБК заявил, что не занимался проведением этой сделки.