В Дмитрове возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство») после нападения 14-летнего подростка на школьника в поселке Некрасовский в подмосковном Дмитрове. Ребенок скончался от ножевого ранения. Об этом сообщили в телеграм канале ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Информации о задержании подозреваемого пока нет. В пресс-службе СК добавили, что следователи и криминалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«9 апреля 2025 года днем у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский мкр. Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Как сообщили в телеграм-канале городской прокуратуры, инцидент произошел у входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. По данным ведомства, в ходе конфликта подросток ударил ножом 10-летнего мальчика. «Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребёнка не удалось», — уточнили в прокуратуре.

Дмитровская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. «На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует дмитровский городской прокурор Алексей Приходченко», — добавили в ведомстве.

Как пишет телеграм-канал Shot, тело ребенка обнаружили прохожие на детской площадке. «У школьника было несколько ножевых ранений, он был весь в крови. Прибывшая скорая констатировала смерть», — пишет канал. По данным Mash, перед убийством подозреваемый и жертва поссорились.

Ранее в Новом Уренгое подросток с ножом напал на охранника одной из городских школ. Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной щеки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) и оказании небезопасных услуг (ст.238 УК). По данным СМИ, нападавшим оказался ученик пятого класса школы №3, ранее он напал с тем же складным ножом на одноклассницу.