В Дмитрове отправили под домашний арест сотрудника оборонного предприятия, который наносил антироссийские надписи на бирки для ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, где хранили вещи его коллеги. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«Установлено, что с января по февраль 2024 года подозреваемый, являясь сотрудником оборонного предприятия, с целью дискредитации деятельности ВС РФ нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников», — сообщили в ведомстве.

Действия мужчины стали причиной временной приостановки работы предприятия и привели к материальному ущербу. В ходе допроса задержанный признал свою вину.

Следственный комитет организовал лингвистическую экспертизу, а также допросил свидетелей.

В результате были собраны доказательства для расследования уголовного дела о деятельности, дискредитирующей «использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан», которая также стала причиной нарушения общественной безопасности, создав помехи для работы промышленного объекта (ч.2 ст. 280.3 УК РФ), заявили в СК.

В феврале Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий конфискацию имущества за дискредитацию российской армии в случае, если преступление было совершено из корыстных побуждений.