Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Решение было принято единогласно.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев на заседании по конституционному законодательству и госстроительству говорил, что возможность конфискации имущества уже существует в российских законах.

«Расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности РФ», — отметил он.

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления:

распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности России (ст. 280.1 УК);

дискредитация российских ВС (ст. 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК),

призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан (ст. 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК),

реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК).

Согласно законопроекту, к этим статьям было добавлено условие: «если преступление совершено из корыстных побуждений».

RTVI узнал о подготовке инициативы по узакониванию конфискации имущества у осужденных за фейки об армии в середине января. В Госдуму документ был внесен 22 января группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.

31 января Госдума приняла этот закон во втором и в третьем, окончательном чтении.