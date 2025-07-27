Красногорский горсуд Московской области признал предпринимателей Владимира Тебекина и Владимира Захарова виновными в растрате имущества белгородского завода «Энергомаш» и легализации преступных доходов (ч. 4ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК). Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Владимиру Тебекину назначили 5 лет 9 месяцев лишения свободы и штраф в размере 900 тыс. рублей в доход государства. Владимира Захарова заключили на 4 года 7 месяцев, ему необходимо выплатить 600 тыс. рублей. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд конфисковал у осужденных более 535 млн рублей: эта сумма эквивалентна легализованным денежным средствам. Прокуратура подчеркивает, что арест имущества Тебекина и его семьи будет сохранен, пока приговор в части имущественных взысканий не вступит в силу и не решится вопрос по гражданскому иску потерпевшей стороны.

По версии следствия, Тебекин, Захаров и другие фигуранты дела разработали схему по передаче оборудования, транспортных средств и другого имущества «Энергомаша» под контроль компании, которая фактически принадлежала подсудимым. «Коммерсантъ» пишет, что речь идет об ООО «Индустрия».

Правоохранители считают, что в период с июня 2013-го по август 2014-го имущество было передано безвозмездно, а обвиняемые нанесли региональным властям ущерб в размере более 672 млн рублей.

Затем соучастники легализовали похищенное имущество общей стоимостью не менее 535 млн рублей через подконтрольные им коммерческие организации, полагает следствие.

Тебекин свою вину не признал, передает Fonar.tv со ссылкой на его показания в суде. По словам предпринимателя, с «Энергомашем» он связан через службы безопасности предприятия, которую сам же создал, и одноименным футбольным клубом, но к рабочим вопросам завода отношения якобы не имеет. Также Тебекин отрицает свою связь с «Индустрией».

«Речи о включении меня, либо членов моей семьи, в состав участников завода «Энергомаш», либо о привлечении меня в качестве соинвестора не шло. Вопрос о наделении меня какими-либо управленческими функциями на данном предприятии также никогда не рассматривался», — заявлял в суде предприниматель.

Кроме того, бизнесмен утверждал, что имущество его семьи арестовано незаконно. Он обосновывал это тем, что его жена и двое сыновей имеют самостоятельный бизнес, не связанный с предприятиями, фигурирующими в его деле.

Адвокат Владимира Тебекина Юрий Шевяков в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что защита обжалует приговор. Он подчеркнул, что его подзащитный не причастен к данным событиям.