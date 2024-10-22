В подмосковном Пушкино выявили 35 нелегальных мигрантов — их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в стране (ст. 18.8 и 18.9 КоАП), сообщает пресс-служба полиции Московской области.
Рейд проводился в многоквартирных домах, общежитиях и объектах общепита. Каждый правонарушитель должен будет выплатить штраф от 2 до 5 тыс. рублей. Кроме того, восемь иностранцев должны будут покинуть территорию России, уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Помимо 35 нелегалов, полиция задержала двух организаторов незаконной миграции — ими оказались местные жители в возрасте 44 и 45 лет. Против них возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК («Организация незаконной миграции») и выдали подписки о невыезде.
Ужесточение контроля в сфере миграции
В июле Госдума приняла пакет законопроектов, которые ужесточают контроль в сфере миграции. Президент России Владимир Путин подписал документ 8 августа.
В частности, ужесточение в этой сфере предусматривает создание реестра контролируемых лиц — в нем будет содержаться информация об иностранцах, которые незаконно находятся в стране. Попавшим в этот реестр мигрантам запрещено:
- свободно перемещаться по территории России,
- тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц,
- менять место жительства без разрешения контролирующего органа,
- регистрировать юрлицо и ИП,
- получать кредиты и микрозаймы,
- регистрировать собственность,
- заключать и расторгать браки,
- оформлять детей в детские сады и школы.
Мигранты из реестра должны будут информировать полицию о своем местонахождении. Если иностранцы неоднократно нарушат требования, может быть принято решение об их депортации.