В подмосковной Лобне задержали мужчину по подозрению в истязании дочери (п. «г, д, е» ч. 2 ст.117 УК). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи установили, что с января 2024 года мужчина систематически бил свою дочь 2012 года рождения. Также он несколько раз прикладывал к ее телу раскаленные на огне металлические предметы, тем самым прижигая ребенку кожу.

«Известия» пишут, что дочь задержанного украла у матери банковскую карту и совершила несколько покупок. Когда отец узнал об этом, он избил ее и начал прижигать различные части тела девочки гаечным ключом.

Источник «Известий» утверждает, что пострадавшая рассказала об издевательствах продавцу магазина, после чего на место происшествия прибыли скорая помощь и правоохранители. У нее зафиксировали ожоги спины, рук и стоп. РЕН ТВ пишет, что у девочки также травмированы предплечья и поясница. Ее госпитализировали.

По данным РЕН ТВ, помимо пострадавшей девочки в семье еще пятеро детей, двоих из них якобы поместили приют. Отец подрабатывает на стройке, а мать — домохозяйка. РЕН ТВ отмечает, что она не признала вину и хотела уехать к родственникам в другую страну.

Кроме того, следствие установило, что семья подозреваемого находится в России нелегально. В связи с этим организована проверка по статьям о незаконной миграции (ст. 322.1 УК) и халатности (ст. 293 УК).