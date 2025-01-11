В городе Яхрома Дмитровского городского округа Подмосковья загорелась кровля психиатрической больницы, передает телеграм-канал «112». Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, спустя 30 минут пожар удалось локализовать.

Сотрудники МЧС спасли четверых человек, о пострадавших информации не поступало. На месте ЧП выехали более 40 спасателей и 11 единиц техники. В экстренных службах уточнили, что загоревшееся здание расположено на Вокзальной улице и не эксплуатируется.

«112» пишет, что предварительно учреждение на Вокзальной улице было закрыто на ремонт. Судя по отзывам на «Яндекс Картах» и в Google, еще год назад пытавшихся взять там справки для водительских удостоверений отправляли в ПНД на улице Коняева в Яхроме. В настоящее время ведутся проверки с целью установить причину возгорания.

Накануне крупный пожар произошел на заводе ацетона в городе Гатчина Ленинградской области. По данным следствия, пожар на территории химпредприятия начался в промзоне «при производстве работ, связанных с обработкой ацетона». В результате загорелись два здания, огонь распространился на 1,9 тыс. кв. м. Пожар полностью потушили. Возбуждено уголовное дело о несоблюдении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК).