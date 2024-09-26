Суд в Польше вынес обвинительные приговоры в отношении гражданина Украины и гражданина Беларуси, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило польское издание РАР.

Согласно судебному решению, 23-летнему украинцу Максиму Л. назначено шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере $3,9 тыс. по обвинению в шпионаже, участии в преступной группе и хранении каннабиса.

Второго обвиняемого — 30-летнего белоруса Владислава П. суд приговорил к тюремному заключению на срок 2 года 10 месяцев и штрафу в размере $2,6 тыс. Мужчине предъявили те же обвинения, что и украинцу, за исключением хранения каннабиса.

По информации издания, Максим Л. и Владислав П. были среди 16-ти человек, задержанных в 2023 году в Польше по подозрению в шпионаже. Дело украинца и белоруса в декабре вынесли в отдельное производство, поскольку изначально они отказались от добровольного отбывания наказания в республике.

Согласно версии следствия, в начале 2023 года граждане Украины, Беларуси и России по заданию российских спецслужб устанавливали камеры слежения вдоль железнодорожных путей, по которым перевозилась помощь Киеву.

Кроме того, участники шпионской сети следили за аэропортами, морскими портами, железнодорожными вокзалами и некоторыми стратегическими предприятиями в разных городах Польши, утверждают следователи. По их версии, задержанные планировали диверсии на транспорте, перевозившем помощь Украине.

В середине 2023 года предполагаемых участников шпионской группы задержали в разных регионах Польши. Следствие считает причастными к делу 13 граждан Украины, двоих граждан Беларуси и одного россиянина.

В декабре польский суд признал виновными в шпионаже в пользу России 14 человек. Им вынесли приговоры на срок от 13 месяцев до шести лет лишения свободы.

В материалах дела говорилось, что участники преступной группы получали заказы через Telegram, а оплата поступала им в криптовалюте. Одной из таких задач был взрыв поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины, отмечала Gazeta Polska. По информации издания, полученные за заказы суммы варьировались от $300 до $10 тыс.