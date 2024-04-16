Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал использовать транспортную инфраструктуру в приграничных районах страны для военных нужд из-за действий России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на письмо политика главе польского Минобороны Владиславу Косиняку-Камышу.

Блащак, который сейчас возглавляет фракцию консервативной партии «Право и справедливость» в парламенте Польши, сослался в своем обращении на политику России и Беларуси, а также на «нестабильную ситуацию» на польско-белорусской границе.

Блащак в частности спросил министра, продолжаются ли действия, <…> направленные на адаптацию транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной, водной, авиационной) к оборонным потребностям» в приграничных районах.

24 марта оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что российская крылатая ракета якобы нарушила воздушное пространство республики в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства и оставалась там 39 секунд. В связи с этим была задействована польская и союзная авиация.

После этого в польский МИД был вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев. Дипломат отказался от визита, поскольку «посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла».

Военные самолеты Польши и других стран НАТО снова поднимались в воздух 29 и 31 марта, а также 6 и 11 апреля. В польском Минобороны это объяснили «активностью российской авиации дальнего действия, связанной с ракетными ударами по объектам на территории Украины».

Российское Минобороны заявления Польши не комментировало.