В ночь на 24 марта российская крылатая ракета залетела в воздушное пространства Польши, сообщило Минобороны страны на своей странице в соцсети X. В польском оборонном ведомстве утверждают, что объект пробыл на польской территории 39 секунд.

Согласно данным Минобороны Польши, ракета вошла в воздушное пространство страны в 4:23 по местному времени (6:23 мск) в районе города Осердув, расположенного недалеко от границы с Украиной. Затем, как утверждается, объект пересек границу в обратном направлении.

На протяжении всего полета за объектом наблюдали военные радарные системы, сообщило оперативного командования Польши.

«Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. В частности, были задействованы польская и союзная авиация», — говорится в заявлении.

Минобороны России не комментировало заявления польской стороны о вхождении российской ракеты в воздушное пространство Польши.

29 декабря 2023 года начальник польского Генштаба Веслав Кукула сообщил, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. Телеканал Polsat News со ссылкой на «неофициальную информацию из военных источников» писал, что речь может идти о российских крылатых ракетах Х-22 или Х-101. Газета Wyborcza сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал.

В тот же день МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и потребовал объяснить «инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий». Позднее Ордаш заявил, что Польша отказалась подтверждать документально информацию, которая содержится в ноте протеста МИД. «Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные», — объяснил он.

В феврале польская прокуратура начала расследование уголовного дела о якобы залетевшей на территорию страны российской ракете.