«Неопознанный объект с надписями на кириллице», найденный неподалеку от города Кирвик Щитненского уезда на северо-востоке Польши оказался фрагментом метеозонда, передает частная радиостанция RMF FM. За последние двое суток в этом районе обнаружили три аэростата.

Последний был найден 5 марта, накануне — еще два: один в поле возле села Варкалки, второй — возле Венгожево. RMF FM передает, что оба объекта предположительно «прибыли» из Калининградской области (ее издание, как и другие польские СМИ, называет Кенигсбергом). К такому выводу журналисты пришли исходя из надписей, «выполненных кириллицей».

Ни на одном из аэростатов не обнаружено никаких специализированных устройств, которые могли бы использоваться для сбора и отправки информации. В полиции и прокуратуре Польши заверили, что метеозонды появлялись в небе над территорией страны «задолго до обострения международной обстановки».

Представитель районной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовски добавил, что «иногда аэростаты запускали просто для того, чтобы проверить направление ветра». Однако, по его словам, польским властям все равно необходимо проверить и изучить каждую такую находку.

Эмилия Плавска из полиции города Щитно сообщила СМИ, что военные уведомлены о найденных объектах и проведут их проверку.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что падение метеозондов — это «гражданский, а не военный вопрос», но он все равно будет обсуждаться на заседании Комитета национальной безопасности и обороны на следующей неделе.

Представитель региональной полиции Рафал Яковски напомнил, что в Мазурском озерном крае нередко находят аэростаты, которые в конечном итоге оказываются метеозондами, или их фрагменты.

Мазурский озерный край, на территории которого были обнаружены аэростаты, расположен вблизи российской границы: самый дальний его район находится в 100 км от границы с Калининградской областью, самый ближний — в 20 километрах.

Летом 2023 года в том же районе, на территории Варминьско-Мазурского воеводства, были обнаружены точно такие же фрагменты аэростата с надписями на кириллице. Они вызвали подозрение у местных властей, поскольку упали неподалеку от крупной воинской части и военного полигона. Хотя чиновники практически сразу же пришли к выводу, что это метеорологический зонд, польские СМИ еще несколько дней муссировали гипотезу о возможном использовании аэростата для шпионажа, называя его «шпионским шаром с востока».

До этого, в мае 2023 года, аэростат попал в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тогда сравнивал его появление с аналогичным инцидентом над Атлантикой: в феврале американский истребитель F-22 сбил там китайский аэростат, поскольку в Пентагоне заподозрили его в сборе разведданных. Китай осудил действия военных США, обвинив их в «чрезмерной реакции».