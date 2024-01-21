В морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Пострадавших нет, персонал терминала эвакуирован, сообщил он. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Пожар тушат сотрудники МЧС и Леноблпожспаса. Причину пожара Дрозденко не назвал.

В единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района РИА Новости сообщили, что пожар локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Позже Дрозденко подтвердил локализацию пожара. «Уровень пожара понижен до 2», — сообщил он.

Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский рассказал в видеообращении со ссылкой на губернатора Дрозденко, что в порту произошли два взрыва. На момент взрывов на предприятии находилось 148 человек, жертв и пострадавших нет, добавил он.

«Фонтанка» утверждает, что незадолго до пожара в порту средства ПВО якобы засекли два беспилотника, летящих в сторону Петербурга. При подлете к городу они изменили курс и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области, пишет издание. Незадолго до пожара в Усть-Луге жители ближайших городов сообщали о «звуках беспилотников» и взрывах, сообщает Baza.

Минобороны России утром 21 января сообщило об уничтожении дронов над Тульской и Смоленской областями. Информацию о беспилотниках, якобы атаковавших Ленинградскую область, ведомство не комментировало.

По данным «Фонтанки», в момент пожара у причалов находились три танкера, прибывшие из Бельгии, Омана и Ливии. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что в момент ЧП шла погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

В порту Усть-Луга находится комплекс «Новатэка» по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Комплекс позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. Готовую продукцию отгружают на экспорт морским транспортом.