26-летнего главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина задержали 8 октября в Португалии по запросу США, он ожидает экстрадиции. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Андрюнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью рыночных манипуляций и сговоре с целью отмывания денег.

По данным Минюста, с 2018 по 2024 годы Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком нескольким криптовалютным компаниям, включая американские. Компания россиянина, как отмечает ведомство, проводила фиктивные сделки «на миллионы долларов» для искусственного завышения объема торговли криптовалютой. За свои услуги Gotbit получал «десятки миллионов долларов», сказано в пресс-релизе.

Также в Минюсте сообщили, что в 2019 году Андрюнин сам говорил в интервью, как разработал код для этого. По данным ведомства, россиянин отслеживал рыночные манипуляции, сравнивая накрученные объемы торговли с реальными.

Gotbit Андрюнин создал в 2018 году, участь на первом курсе МГУ. Coindesk в 2020 году писало, что за определенную плату фирма Gotbit, в которой тогда было два человека, программировала ботов на торговлю токенами друг с другом, создавая таким образом достаточно «объема» на биржах для их продвижения в списке CoinMarketCap.

Кроме Андрюнина, по обвинению в мошенничестве были задержаны директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор компании по продажам Кави Джалили. У них есть российское гражданство. В пресс-релизе сказано, что они говорилм клиентам о тактике фиктивной торговли и якобы предоставляли услуги нескольким криптовалютам, среди которых Saitama и Robo Inu.

В сентябре Минюст США предъявил обвинения задержанному во Флориде 44-летнему российскому гражданину Денису Постовому, который, по версии ведомства, организовывал поставки в Россию подсанкционной микроэлектроники двойного назначения, применяемой в том числе при изготовлении беспилотных летательных аппаратов.

Согласно судебным документам, начиная как минимум с февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Постовой закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения, которые могут использоваться в беспилотных летательных аппаратах.