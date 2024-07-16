В посольстве России в Швейцарии сообщили, что не получали обращений от местных властей в связи с тем, что кого-то из его сотрудников подозревают в шпионаже. Ранее швейцарская Tages-Anzeiger написала о расследовании в отношении российского дипломата, работавшего в Берне. Это подтвердили в Генпрокуратуре страны.

«Ни внешнеполитическое ведомство конфедерации, ни федеральная прокуратура Швейцарии не обращались в посольство с какими-либо представлениями относительно наших сотрудников. Все дипломаты посольства, за исключением находящихся в плановых отпусках, продолжают работать в штатном режиме», — сказали в российской дипмиссии.

Согласно статье Tages-Anzeiger, опубликованной 13 июля, швейцарская разведка вела наблюдение за неким российским дипломатом, аккредитованным в Берне. Этот человек — его имя не называется — подозревается в попытках закупить оружие и другие «потенциально опасные материалы», сообщало издание.

По данным газеты, российский «агент» покинул Швейцарию после того, как ее власти «потребовали этого от России».

В швейцарском МИДе изданию уточнили, что не вызывали посла России в связи с этим делом и решали его «по другим каналам».

Позднее 13 июля Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила агентству Keystone-SDA, что уполномочена продолжать расследование. В сообщении говорилось, что помимо российского дипломата, подозреваемыми являются еще двое людей, не обладающих дипломатическим иммунитетом. Всех троих обвиняют в нарушении законов о военных материалах, об эмбарго и о контроле за товарами.

Генпрокуратура заявила агентству, что обратилась в швейцарский МИД с просьбой лишить подозреваемого дипломата неприкосновенности. В ведомстве утверждают, что выдан ордер на арест россиянина, который может быть исполнен в случае его въезда обратно в Швейцарию.

Ранее в июле в Австралии по подозрению в шпионаже задержали супружескую пару из России. Им грозит до 15 лет тюрьмы.