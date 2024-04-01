Маловероятно, что «иностранный противник» причастен к так называемому «гаванскому синдрому». Об этом заявили RTVI в посольстве США в Москве. Ранее СМИ сообщали, что за этим якобы может стоять Главное разведывательное управление (ГРУ) России.

«Оценка разведывательного сообщества США, проведенная в марте 2023 года, пришла к выводу о том, что маловероятно, что иностранный противник несет ответственность за зарегистрированные аномальные инциденты со здоровьем (имеется в виду «гаванский синдром» — RTVI)», — заявили в американской дипмиссии в ответ на запрос RTVI.

Накануне немецкое издание Spiegel и передача «60 minutes» на американском телеканале CBS News опубликовали совместное расследование касательно «гаванского синдрома» у американских дипломатов. В нем утверждается, что к этому феномену может быть причастно ГРУ России. При этом никаких прямых улик в пользу этой версии не было.

В частности, предполагалось, что таким образом Москва якобы хотела ограничить развитие отношений Соединенных Штатов и Кубы.

В кубинском посольстве заявили RTVI, что у Гаваны «нет комментариев» на этот счет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты расследования Spiegel и CBS News «беспочвенным, голословным обвинением СМИ». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI допустила, что это попытка притянуть «российский след».

«Возможно, пытаются свои провалы перекрыть любимой темой „русского следа“. Возможно, сверчки занесли», — сказала Мария Захарова.

В 2021 году портал BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный доклад 2018 года сообщил: независимая исследовательская группа американских ученых JASON, консультирующая правительство США, проанализировала видео- и аудиозаписи инцидентов, связанных с «гаванским синдромом». Тогда они пришли к выводу, что звуки издают сверчки, а не «оружие, использующее микроволны».