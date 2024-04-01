В Кремле считают голословными утверждения о причастности России к случаям «гаванского синдрома». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя расследование CBS и Spiegel. Слова представителя Кремля приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Песков назвал тему «гаванского синдрома» не новой.

«Уже много лет тема так называемого «гаванского синдрома» муссируется в прессе. Причем чаще всего с самого начала она была увязана с обвинениями [в адрес] российской стороны, — отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, «хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям» представлено не было.

«Поэтому всё это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Светлана Журова разговоре с RTVI назвала обвинения в адрес России в причастности к «гаванскому синдрому» частью «информационной войны».

С 2016 года сотрудники посольства США в Гаване жаловались на проблемы со слухом и зрением, тошноту, головокружения, галлюцинации, головные боли, «острый дискомфорт» и другие симптомы, совокупность которых получила название «гаванский синдром». В последующие годы на такие же проблемы со здоровьем жаловались американские дипломаты, сотрудники разведки, военные и члены их семей в Китае, Индии и других странах.

В ночь на 1 апреля было опубликовано совместное расследование немецкого журнала Spiegel и американского телеканала CBS News, в котором утверждается, что к случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) России. В частности, в публикациях говорится, что российские разведчики якобы воздействовали на сотрудников дипмиссий секретным «акустическим оружием». Прямых улик в пользу причастности ГРУ к «гаванскому синдрому» в расследовании журналистов не приводится.

Американские власти не выдвигали против России официальных обвинений в причастности к «гаванскому синдрому». В 2022 году ЦРУ пришло к выводу, что «гаванский синдром» не был намеренной кампанией враждебного государства, при этом ведомство не исключало иностранного вмешательства в нескольких случаях, в том числе со стороны России.

В марте 2023 года разведка США сообщила, что по итогам длительного расследования примерно 1,5 тыс. случаев «гаванского синдрома» в 96 странах не нашла доказательств причастности России и каких-либо других стран к ним. В отчете также выражалось сомнение в том, что заболевания могли быть результатом воздействия оружия направленной энергии или побочным эффектом от применения электронных средств наблюдения.

За месяц до выхода расследования Spiegel и CBS ЦРУ назвало «маловероятным», что «иностранный игрок, включая Россию, проводит продолжительную всемирную кампанию, причиняющую вред персоналу США с помощью оружия или каких-либо инструментов».