Обвинения в адрес России в причастности к «гаванскому синдрому» — это часть «информационной войны». Такое мнение в разговоре с RTVI выразила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя расследование Spiegel и CBS News.

«Это информационная война. Даже неважно, что ты говоришь, главное — говорить, что Россия опять в чем-то виновата. И самое удивительное, что сейчас в рамках происходящего можно ее во всем, в чем угодно обвинять. Нам сейчас много, еще чего припишут», — сказала Журова.

По ее словам, «команды» на распространение той или иной информации дает «американский обком».

«Особенно часто срежиссированные информационные вбросы я вижу в спорте, например, по допингу. Они идут с определенной периодичностью, как только тема немножко начинает затухать, тут же появляется кто-то с заявлениями — и всё начинается снова», — сказала Журова.

Депутат напомнила, что год назад разведка США отчиталась об отсутствии доказательств причастности России и каких-либо других стран к случаям «гаванского синдрома», а также сведений о том, что он возникал при направленном радиочастотном излучении или применении электронных средств.

«Но вбросы идут как будто по расписанию, в определенные даты, в определенное время и определенные контексты информация выдается», — подчеркнула Журова.

В ночь на 1 апреля было опубликовано совместное расследование немецкого журнала Spiegel и американского телеканала CBS News, в котором утверждается, что к случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) России. В частности, в публикациях говорится, что российские разведчики якобы воздействовали на сотрудников дипмиссий секретным «акустическим оружием».

Прямых улик в пользу причастности ГРУ к «гаванскому синдрому» в расследовании журналистов не приводится. За месяц до выхода расследования ЦРУ назвало «маловероятным», что «иностранный игрок, включая Россию, проводит продолжительную всемирную кампанию, причиняющую вред персоналу США с помощью оружия или каких-либо инструментов».

С 2016 года сотрудники посольства США в Гаване жаловались на проблемы со слухом и зрением, тошноту, головокружения, галлюцинации, головные боли, «острый дискомфорт» и другие симптомы, совокупность которых получила название «гаванский синдром». В последующие годы на такие же проблемы со здоровьем жаловались американские дипломаты, сотрудники разведки, военные и члены их семей в Китае, Индии и других странах.

Американские власти не выдвигали против России официальных обвинений в причастности к «гаванскому синдрому». В 2022 году ЦРУ пришло к выводу, что «гаванский синдром» не был намеренной кампанией враждебного государства, при этом ведомство не исключало иностранного вмешательства в нескольких случаях, в том числе со стороны России. Кремль отрицает утверждения о связи России с предполагаемыми атаками на американских дипломатов и сотрудников безопасности.