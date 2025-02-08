В Первомайском районе Ростова-на-Дону, где 14 многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников, введен локальный режим ЧС. Решение об этом, как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, было принято на состоявшемся 8 февраля заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам врио губернатора, пострадавшую территорию осмотрели представители регионального следственного управления СКР, после чего коммунальные службы смогли приступить к восстановительным работам.

«Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме», — добавил Слюсарь.

Кроме того, поквартирный обход в домах, пострадавших при атаке БПЛА, проводят сотрудники администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. В городе организован оперативный штаб, куда граждане, чье жилье получило повреждения, могут подать соответствующие заявления, а также работает комиссия по оценке материально ущерба. «Всем пострадавшим будет оказана помощь», — заверил врио губернатора.

Напомним, в ночь на 8 февраля Ростовская область — ее столица и Чертковский район — были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны, в общей сложности силы ПВО перехватили над регионом 18 БПЛА.

Слюсарь сообщал, что пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах Первомайского района и припаркованные рядом автомобили, причем из одной многоэтажки были эвакуированы 68 жильцов, а в Чертковском районе повреждения получили «административно-бытовые здания предприятия» и были эвакуированы шестеро работников. «По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — утверждал глава региона ранним утром.

Впоследствии врио губернатора уточнил, что в Ростове-на-Дону пострадали окна, оконные и балконные рамы в 14 многоквартирных домах. Эвакуированных жильцов, по его словам, разместили в специально пригнанных для обогрева автобусах и ПВР, оперативно развернутом в лицее №20 имени В. П. Поляничко. Слюсарь пояснил, что газовщикам предстоит заменить поврежденную трубу в одном из домов, а коммунальщикам — запечатать поврежденные окна и балконы полиэтиленовой пленкой.