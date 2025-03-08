Полиция приморского города Артема разыскивает мужчину, который в ночь на 7 марта бросил два коктейля Молотова на огороженную автостоянку. Об этом сообщила краевая прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, неизвестный поджег ворота огороженной автомобильной парковки на улице Ватутина. Вторая брошенная им бутылка с зажигательной смесью попала в припаркованный на стоянке автомобиль, но не воспламенилась.

В телеграм-канале приморской прокуратуры опубликована запись установленной рядом с автостоянкой камеры видеонаблюдения, запечатлевшей попытку поджога.

Полиция устанавливает личность поджигателя. Под контролем прокуратуры проводится процессуальная проверка по статье УК РФ о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и оценка причиненного подозреваемым ущерба.

В декабре 2024 года мужчина пытался устроить серию поджогов в приморском городе Большой Камень. Агрессии со стороны злоумышленника подверглось здание администрации, банкомат и автопарк управления по делам гражданской обороны.

Сначала мужчина разбил стекло офиса филиала Сбербанка и поджег банкомат, «снимая все на камеру», после чего пытался поджечь здание мэрии. Оба пожара потушили. Затем поджигатель проник в автопарк, принадлежащий местному управлению МЧС, и поджег ведомственную машину, после чего был задержан.