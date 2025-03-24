В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Военный самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Пилот катапультировался, его нашла поисково-спасательная группа и эвакуировала. Жизни пилота ничего не угрожает.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Предварительно, причиной стала техническая неисправность судна. На место происшествия вылетела комиссия воздушно-космических сил России.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск, уничтожения малоразмерных наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Самолеты этой модели используются с 1981 года, их максимальная скорость — 950 км/ч. Экипаж Су-25 состоит из одного человека. Помимо России, различные модификации Су-25 стоят на вооружении у Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Украины. Также советскими штурмовиками этой модели пользуются войска КНДР, Ирака, Перу, Анголы, Судана, Республики Чад, Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Нигера и Эфиопии.

В июле 2023 года Су-25 потерпел крушение в Краснодарском крае. При выполнении учебно-тренировочного полета самолет упал в акватории Азовского моря. Пилот воздушного судна катапультировался, но вскоре скончался.

Летом 2024 года при выполнении плановых учений самолет Су-25 потерпел крушение в Грузии. Погиб пилот авиации и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.