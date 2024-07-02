В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, сообщило 2 июля Минобороны страны. В результате крушения погиб пилот авиации и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.

«Министерство обороны выражает свои соболезнования семье и близким погибшего пилота», — говорится в сообщении грузинского военного ведомства.

Для установления деталей произошедшего будет проведено расследование, добавило Минобороны.

Изначально грузинские СМИ, в том числе Info Rustavi, сообщили о крушении военного вертолета. По данным агентства, судно упало в селе Дисвели в Болнисском муниципалитете. Представитель мэрии населенного пункта Зураб Шаинидзе заявил о гибели пилота.

В июле 2023 года Су-25 потерпел крушение в Краснодарском крае. При выполнении учебно-тренировочного полета самолет упал в акватории Азовского моря. Пилот воздушного судна катапультировался, но вскоре скончался.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск, уничтожения малоразмерных наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Самолеты этой модели используются с 1981 года, их максимальная скорость — 950 км/ч. Помимо России и Грузии различные модификации Су-25 стоят на вооружении у Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Украины. Также советскими штурмовиками этой модели пользуются войска КНДР, Ирака, Перу, Анголы, Судана, Республики Чад, Демократической Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Нигера и Эфиопии.

В июне при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Северной Осетии потерпел крушение самолет ВКС России Су-34. В Минобороны России сообщили, что истребитель упал в безлюдной местности, экипаж погиб. В оперативных службах республики уточнили, что на борту находились два пилота. Предварительной причиной катастрофы Минобороны называло техническую неисправность.