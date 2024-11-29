Власти Псковской области запретили гражданам, которые внесены в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов, претендовать на получение субсидии, возмещающей часть затрат на приобретение пробирочного материала картофеля. Об этом говорится в постановлении правительства Псковской области, подписанном губернатором Михаилом Ведерниковым.

Согласно документу, в рамках ведомственного проекта «Стимулирование развития отдельных направлений агропромышленного комплекса» местные производители могут претендовать на субсидии «в целях последующего размножения посадочного материала высоких репродукций новых сортов картофеля».

В числе требований к получателю выплат указано, что он не должен находиться «в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Также кандидат не должен быть признан иностранным агентом.

Согласно российскому законодательству, иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Компании, зарегистрированные в офшорных зонах, тоже не могут претендовать на субсидии от правительства региона. В отборе на получении субсидии могут участвовать только сельскохозяйственные товаропроизводители, которые выращивают картофель на территории Псковской области. При этом граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не могут претендовать на выплату.

В середине ноября в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов. Авторы документа предлагают ввести особый порядок выплат вознаграждений и других платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Если законопроект будет принят, иноагентам придется открывать специальный рублевый счет, чтобы получать на него доходы от творческой деятельности. После вступления закона в силу у уже включенных в реестр иноагентов есть 15 дней, чтобы открыть специальный счет.