Начиная с февраля 2022 года, показатель бедности на Украине вырос с 20% до 37%, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. В эфире телеканала «Новини LIVE» парламентарий объяснил эту тревожную динамику совокупным воздействием вооруженного конфликта, экономического спада и негативных ожиданий населения.

«Это объясняется тем, что все происходящие в стране экономические процессы они происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания и все остальное», — пояснил Гетманцев.

Официальный прожиточный минимум в 2025 году на Украине установлен на уровне 2 920 гривен (около $70).

Как ранее сообщало издание «Страна.ua», украинская экономика демонстрирует тревожные признаки приближающейся стагфляции — опасного сочетания ускоряющейся инфляции и замедления экономического роста. По итогам 2024 года рост ВВП на Украине составил лишь 2,9% против прогнозируемых 3,4%.

В 2022 году после начала СВО европейские аналитики рекомендовали Киеву «быстро отказаться от неолиберальной экономической политики» и перевести страну в режим плановой экономики.

В подготовленном тогда докладе почетного профессора глобального управления и директора Программы исследования конфликтов в Лондонской школе экономики и политических наук Мэри Кэлдор и старшего научного сотрудника Лондонской школы экономики и политических наук Люка Купера говорилось, что за 2022 год украинская экономика сократится приблизительно на треть, и это приведет к резкому повышению уровня крайней бедности в стране.

«Украина испытывает дефицит в размере около $5 млрд в месяц и прибегает к печатанию денег, рискуя гиперинфляцией», — констатировали авторы доклада.

Они также предупреждали, что в случае затягивания вооруженного конфликта велик риск «фрагментации государства, криминализированной военной экономики и построения сектантской политики».