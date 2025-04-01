12 мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус на площади Победы в Горловке, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«Площадь Победы. Опять в автобус <…> Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 12», — сказано в сообщении.

Также, по данным главы города, был нанесен удар по поселку Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки), повреждены коммуникации.

«Обстрелом украинских террористов обесточены поселки Нижний Хутор и шахты им. В. И. Ленина», — отмечает Приходько.

19 марта мэр Горловки сообщал об 11 пострадавших в результате артиллерийского обстрела. По его словам, удар был нанесен кассетными боеприпасами по жилому массиву «Строитель».

Приходько добавил, что из-за обстрела пострадала «Газель», а также предупредил, что в центре города были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик».