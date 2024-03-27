В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд), по предварительной информации, погибли шесть человек, передает NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента строительной компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.

Притцкер отметил, что одного человека удалось спасти. Других подробностей он не привел. До этого губернатор штата Уэс Мур выразил надежду, что экипаж грузового судна, врезавшегося в конструкцию, можно спасти.

CNN сообщает, что спасти удалось двоих человек, спасатели прекратили поисковую операцию. По данным канала, одного из пострадавших уже выписали из больницы.

Профессор Сиракузского университета Патрик Пенфилд в разговоре с Newsweek отметил, что каждый день простоя поста в Балтиморе может принести убытки в размере $9 млн. Он пояснил, что нарушение в работе конструкции приведет к серьезным сбоями для цепочек поставок на Восточном побережье.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в ночь на 26 марта. В него врезался контейнеровоз Dali, шедший в Коломбо (Шри-Ланка) под флагом Сингапура.

В Транспортном управлении Мэриленда рассказали, что мост длиной примерно 2,5 км был открыт в 1977 году, став переправой через реку Патапско и внешнюю часть гавани Балтимора. Он стал альтернативой для водителей, не желавших стоять в пробках в туннеле под гаванью на севере. Строительство обошлось в 141 млн долларов — это около $735 млн по текущему курсу.