В результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области пострадали четыре человека, среди них — девятимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. «Всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение», — написал губернатор.

Девятимесячный мальчик доставлен «скорой» в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у него «минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы».

В поселке также повреждены 17 частных домов — в них выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Один дом, по словам губернатора, «полностью разрушен».

«Еще одного дома разрушена одна из стен. В одном двухквартирном доме повреждена крыша. В 3 многоквартирных домах повреждено остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия», — добавил Гладков.

По артиллерийский обстрел также попал город Щебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших в городе нет. Повреждены несколько жилых домов, а также восемь автомобилей.

В городе Суджа в Курской области дрон атаковал телевизионную вышку, сообщил утром 14 июля врио губернатора области Алексей Смирнов. По данным телеграм-канала Mash, здание попало под атаку «минимум двух дронов-камикадзе». В результате вышка загорелась.

Кроме того, «ВСУ также ударили по закрытой городской заправке», написал канал, напомнив, что в Судже больше не осталось «ни одной действующей АЗС».

9 июля в результате атаки БПЛА на Белгородскую область погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, сообщал Гладков. Губернатор также зяавил о повреждении около 160 квартир, 60 частных домов, около 140 автомобилей.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 9 июля силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа в Курском и Октябрьском районах. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Накануне вечером в области объявляли опасность атаки БПЛА.

Всего атакам БПЛА подверглись пять российских регионов, сообщало 9 июля Минобороны. По данным ведомства, силы ПВО уничтожили и перехватили три дрона над Белгородской областью, семь БПЛА — над Курской, два беспилотника — над Воронежской, 21 БПЛА — над Ростовской и пять — над Астраханской областью. Об атаке дронов также сообщал глава Волгоградской области.