В Риге в ночь на 31 октября снесли памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, установленный в парке Эспланада. Фотографии демонтажа опубликовал в соцсети Х мэр Риги Вилнис Кирсис.

«Площадь Эспланады свободна от символа русского империализма», — написал он.

Памятник и его постамент находятся на территории Рижского агентства памятников, сообщила агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Антра Габре. Монумент планируется передать латвийскому бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

Гомберг сообщил «Известиям», что власти Риги не уведомили его о сносе памятника Барклаю де Толли. Бизнесмен планировал заранее предупредить своих подписчиков о дате и времени демонтажа, чтобы они могли «попрощаться с памятником аплодисментами».

По словам мецената, статую ему могут доставить в начале ноября. На участке Гомберга в Юрмале готовят постамент. Бизнесмен рассказывал, что по условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет.

Рижская дума одобрила снос памятника Барклаю де Толли в середине октября. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс назвал монумент «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации». Депутаты Русского союза Латвии выступали против сноса, в Риге проходили акции протеста.

Управление национального культурного наследия Латвии не возражало против переноса монумента, поскольку он не является памятником культуры и не охраняется государством, но заявило о недопустимости уничтожения постамента.