Рижская дума большинством голосов утвердила решение о демонтаже памятника русскому полководцу, военачальнику Михаилу Барклаю де Толли. Об этом 16 октября сообщают Delfi и Press.lv.

За демонтаж памятника проголосовали 28 депутатов, против — 14. Пять парламентариев воздержались от голосования, еще четверо не участвовали в заседании.

Против сноса памятника Барклаю де Толли выступали депутаты Русского союза Латвии. В частности, под их началом в городе прошло несколько митингов в защиту монумента.

Как отмечает Press.lv, с идеей о сносе памятника Барклаю де Толли ранее выступил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. По его мнению, монумент остается «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации». Также инициативу поддержал мэр города Вилнис Кирсис.

«Имперскому российскому символу не место в Риге — городская дума решила его демонтировать. Освободившаяся площадь на набережной, рядом с которой находится памятник [полковнику Оскару] Калпаку, получит новую жизнь и будет включена в общую концепцию совместного развития площади и аллеи Бривибас и площади Бауманиса», — написал он в соцсети Х.

После объявления итогов голосования в Рижской думе Ратниекс опубликовал поздравление «всем рижанам и патриотам Латвии».

Постамент монумента планируется перенести на другое место, а статую, как ожидается, передадут предпринимателю Евгению Гомбергу, инициатору воссоздания монумента в 2002 году.

В 2024 году вандалы неоднократно обливали памятник Барклаю де Толли красной краской.

Первый памятник Барклаю де Толли был установлен в 1913 году в центральном парке Риги. В 1915 году, во время Первой мировой войны, статую демонтировали для эвакуации из города, после чего монумент был утерян. Отреставрированную копию памятника установили в Риге на сохранившемся постаменте в 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга.

Какие еще памятники и мемориалы хотят демонтировать в Риге:

— памятники советским писателям латышского происхождения Андрею Упитису и Судрабу Эджусу,

— монумент, посвященный защитникам Луцавсалы — солдатам Российской империи, погибшим в битве 1701 года,

— памятник комиссару Красной армии Янису Фабрициусу.

Что уже демонтировали или разрешили демонтировать:

— памятный знак Латгальском парке в Риге, посвященный созданию Московского сада,

— мемориальную доску во дворе церкви святых апостолов Петра и Павла, посвященную писателю Александру Пушкину,

— памятный бюст музы Пушкина Анны Керн,

— мемориальные доски, посвященные Петру I, Владимиру Ленину, писателю Андрею Упитису, историку Яну Зутису и типографии газеты «Cīņa»,

— памятник Александру Пушкину в рижском парке Кронвальд.