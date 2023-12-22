Служба государственной безопасности Латвии провела обыски в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Риге. В спецслужбе отметили, что действия связаны с возможным нарушением санкций ЕС, введенных против России после начала конфликта на Украине.

Латвийские власти предполагают, что руководство «Дома Москвы» могло продолжать получать материальную выгоду от помещений центра. При этом их использование запрещено международными ограничениями.

Дело о нарушении антироссийских санкций было заведено 23 ноября, указывает Служба государственной безопасности Латвии. Фигурантом дела стал один человек — его личность неизвестна. В ходе обысков силовики изъяли документы и носители информации, процессуальные действия в том числе прошли по месту жительства человека, в отношении которого возбуждено дело.

В МИД России заявили, что на входе в «Дом Москвы» в Риге установили «пост охраны», а с сотрудниками проводят допросы. «Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В российском ведомстве также добавили, что будут приняты «ответные шаги».

Кроме того, российские власти отмечают, что параллельно с обысками в учреждении парламент Латвии «в ускоренном порядке проталкивается законопроект об экспроприации “Дома”, являющегося собственностью правительства Москвы».