Аэропорт Элисты, который с 2022 года был закрыт из-за военной операции на Украине и возобновил работу в начале месяца, начнет обслуживать рейсы с 28 мая. Как сообщили в Росавиации, к выполнению рейсов из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский приступит авиакомпания Red Wings.

Рейсы будут совершаться два раза в неделю на российских самолетах Superjet 100. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе», — отметил глава Росавиации.

По словам Ядрова, рост интереса россиян к посещению Калмыкии «очевиден», у республики «большие перспективы для развития туризма».

Гендиректор Red Wings отметил, в свою очередь, что следующим этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полеты в Сочи.

«Другое приоритетное направление, которое будем рассматривать, — Екатеринбург, где есть региональная база для наших самолетов», — добавил Солодилин.

Международный аэропорт Элиста был закрыт с февраля 2022 года, с 3 мая он возобновил работу после двух с лишним лет перерыва. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения

По данным Росавиации, в 2021 году аэропорт Элисты обслужил 97,5 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в 2020-м. В сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2,1 тыс. кв. м; в аэропорту создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

В 2022 году на фоне военных действий на Украине российские власти приняли решение о временном закрытии более десятка аэропортов на юге и в центральной части страны. До сих пор ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.