С 3 мая аэропорт Элисты возобновит обслуживание пассажиров после временного ограничения полетов, сообщили в Росавиации.

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 МСК. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

«Вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии», — подчеркнули в Росавиации.

Капитальный ремонт пассажирского терминала был завершен в сентябре 2023 года, его площадь составила 2 130 кв метров. Также аэропорт оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа, отметили в агентстве.

«В результате проведенных работ в аэропорту Элисты создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час», — говорится в сообщении.

Обслуживание гражданских авиарейсов в Элисте было приостановлено 24 февраля 2022 года. Из-за начала спецоперации на Украине тогда же закрыли аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и в Симферополе.

В декабре администрация Краснодара сообщила, что аэропорт Пашковский, закрытый с начала военной операции на Украине, может возобновить работу после тестового полета.

Технический тестовый рейс выполнит авиакомпания «Азимут», рассказали «Коммерсанту» в группе компаний «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Геленджика. Билеты на рейс продавать не будут, его целью является проверка аэропортовых систем и оборудования. «Пока точной информации по этому рейсу у нас нет, [он] может и не состояться», — сказали ТАСС в службе клиентской поддержки «Азимута».