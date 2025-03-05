Российские банки обяжут запрашивать у клиентов информацию, определяющую их налоговое резидентство, если те пользуются онлайн-сервисами из-за границы больше чем в 50% случаев в течение полугода. Об этом сообщает Минфин, ссылаясь на доработанный проект постановления правительства по этому вопросу.

При этом собираемые такими сервисами данные геолокации клиентов банков не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства, обещает ведомство. Как оно поясняет, эти данные «будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации».

Необходимость запрашивать эти сведения Минфин объясняет тем, что если человек в течение шести месяцев заходит на банковские каналы дистанционного обслуживания из других стран чаще, чем из России, это может свидетельствовать об изменении его налогового резидентства.

«Предложенные изменения позволят ОФР (организациям финансового рынка. — RTVI) своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию», — сказано в сообщении.

Проект постановления правительства, уточняющий порядок обновления данных о налоговом резидентстве клиентов российских банков, впервые был представлен в СМИ год назад — в феврале 2024 года. Тогда предполагалось, что если клиент не предоставляет запрашиваемую информацию, то банк получает право прекратить операции по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В Минфине и Федеральной налоговой службе отмечали, что геолокация может определяться некорректно, если клиент банка использует VPN и прокси-серверы, к тому же некоторые пользователи вовсе запрещают доступ к таким данным на своих устройствах. Поэтому проект был отправлен на межведомственное обсуждение и доработку.

Сейчас Минфин сообщил о завершении работы над проектом совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и ФНС. В сообщении ведомства не упоминается о мерах, которые будут грозить клиентам за непредоставление запрашиваемых данных. Там также не говорится о возможных ошибках при определении геолокации и запрете доступа к этим сведениям.

Согласно сайту ФНС, налогообложение доходов физических лиц не зависит от их гражданства, а зависит от их налогового статуса и от вида доходов.

Налоговыми резидентами России признаются люди, которые в течение календарного года находятся на ее территории не менее 183 дней. Они облагаются НДФЛ по всем полученным ими доходам, независимо от их источника. Нерезиденты уплачивают НДФЛ в России только с доходов от российских источников.