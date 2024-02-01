Российские банки должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк, чтобы проверить их налоговое резидентство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления Министерства финансов.

Если выяснится, что человек пользуется интернет-сервисами в основном с территории иностранных государств, банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания. В случае, если клиент не предоставил нужные документы, банк может прекратить операции по его счету и расторгнуть договор в одностороннем порядке, пишет издание.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков уточнил, что банки также смогут запросить информацию об активах клиента в другой стране, а затем передать эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Национальный совет финансового рынка в своем заключении на проект постановления указал, что геолокация может быть неверной, тем более что многие люди пользуются VPN и прокси-серверами, а некоторые заходят в онлайн-банк с корпоративных устройств с единым IP-адресом.

В Минфине и ФНС «Известиям» заявили, что решение пока не принято, документ еще будет обсуждаться.

Сейчас налоговыми резидентами признаются люди, которые в течение календарного года находятся в России не менее 183 дней. Они облагаются НДФЛ по всем полученным ими доходам, независимо от их источника.

Резиденты платят НДФЛ по ставке 13% при общей сумме годовых доходов менее 5 млн руб. и 15% при годовых доходах, превышающих эту сумму. Нерезиденты уплачивают НДФЛ в России только с доходов от российских источников. Стандартная ставка составляет 30%, для дивидендов от российских компаний — 15%.