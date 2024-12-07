В ДНР задержали группу чиновников, которых обвиняют в мародерстве в период проведения боевых действий, включая хищения с завода «Азовэлектросталь» на сумму более 500 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». Источник газеты отмечает, что впервые госслужащих в России привлекают к ответственности по этой статье.

Фигурантами дела по п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий, связанное с обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества в особо крупном размере») стали бывший замглавы правительства ДНР — министр промышленности и торговли Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ГУП «Торговый дом «Втормет»» Максим Солдатов.

По версии СКР, Солдатов и «иные лица» в составе организованной группы по предварительному сговору в период боевых действий изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 млн рублей. Оно было «реализовано через ГУП как металлолом, а вырученные деньги участники аферы поделили между собой», уточняется в материале.

До 2014 года Рущак возглавлял Национальное агентство по аккредитации Украины, позднее перебрался в Россию и стал руководителем управления Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу.

В марте 2020 года он возглавил минпромторг ДНР, а в ноябре того же года стал заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли региона. В ноябре 2023 года Рущак был отправлен в отставку.

Изначально дело расследовалось в ДНР, но в итоге было передано в Москву. Активы фигурантов дела арестованы для погашения ущерба. Всем троим, как уточняет «Ъ», грозит до 15 лет лишения свободы.