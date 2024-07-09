В России планируют создать сервис для заключения брака при помощи биометрии и без подачи документов в ЗАГС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат российского вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Вице-премьер поручил Минюсту, Минцифры, а также Федеральной налоговой службе совместно с Центром биометрических технологий заняться разработкой подобного сервиса.

Для подтверждения личности человека будет применяться государственная единая биометрическая система. Проект предполагает, что при помощи биометрии российские граждане смогут не только заключать брак, но также менять имя и устанавливать отцовство.

«После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии. Каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант», — отметили в аппарате Григоренко.

В январе 2024 года на полях выставки «Россия» состоялась первая в стране свадебная церемония, проводившаяся без паспортов, но с применением биометрических данных. Молодожены скрепили союз при помощи планшета и данных, предоставленных Центру биометрических технологий.