Минюст России подготовил законопроект, который вводит принудительные работы в качестве основного наказания для 65 составов преступления. Об этом заявил кандидат на должность министра юстиции Константин Чуйченко во время выступления в Совете Федерации 14 мая.

По словам Чуйченко, Минюст продолжает формировать сеть исправительных центров. По его данным, количество мест в них за период с 2021 года увеличилось в 10 раз. «На сегодняшний день порядка 33,5 тыс. осужденных отбывает наказание в исправительном центре в виде принудительных работ», — отчитался Чуйченко.

Как объяснил кандидат в министры юстиции, рецидивы преступлений среди лиц, которые отбыли наказание в таких центрах, кратно ниже чем у тех, кто освобождался из мест лишения свободы.

Чуйченко отметил, что сейчас суд «очень активно» применяет принудительные работы в качестве основного наказания.

«И мы надеемся, что если этот законопроект будет поддержан и будет принят, то эта практика получит, как говорится, новое расширение», — подчеркнул он.

Закон, который позволяет переводить осужденных с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, был принят в России в 2017 году. В январе 2022-го Чуйченко отмечал, что таким правом могут воспользоваться около 180 тыс. человек. «Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания», — говорил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда же Чуйченко указывал, что преимущество принудительных работ заключается в том, что приговоренные к такому наказанию граждане работают и получают деньги, готовясь к «выходу в свободную жизнь». Такая форма выгодна для бюджета, поскольку осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами, отмечал он.

«На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест. И, таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — подчеркнул Чуйченко.

12 мая Путин направил в Совфед кандидатуры министров силового блока и главы МИДа. Среди них был и Константин Чуйченко, которого президент предложил переназначить на пост министра юстиции. 14 мая Совфед завершил соответствующие консультации — их результаты будут направлены главе государства.

Чуйченко возглавляет Минюст с 2020 года. До этого он проходил службу в органах безопасности, работал в «Газпроме». В 2008 году стал руководителем контрольного управления Администрации президента России, в 2018-м перешел в правительство на пост вице-премьера — руководителя аппарата кабмина.