Российские власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишут «Известия» со ссылкой на итоги совещания кабмина по транспорту. По данным издания, с возрастным ограничением согласились Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и и депутаты Госдумы.

Для управления СИМ необходимо будет получить права — правительство уже предложило МВД проработать этот вопрос. Именно с 16 лет в России можно получать водительское удостоверение, например на мопеды и мотоциклы. В то время как управление автомобилями и другим транспортом возможно только с 18 лет.

Также власти готовы запретить передвижение СИМ по тротуарам и проезжей части. Однако для этого необходима специальная инфраструктура, которая исключит угрозы для пешеходов и помехи для водителей обычного транспорта. Согласно протоколу, Минтранс должен оформить эти правила, согласовать с участниками совещания, чтобы в перспективе их легализовать.

Сейчас эта сфера в России «никак не урегулирована», что создает проблемы, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, нужен отдельный закон, который определит правила и права использования СИМ гражданами.

«Все участники дорожного движения должны соблюдать правила, чтобы сделать его безопасным. Запрещать самокаты и другие СИМ нельзя, но там, где это возможно, их стоит ограничивать. Сейчас мы как раз разрабатываем такое регулирование совместно с правительством и субъектами России», — пояснил он.

В Минтрансе уточнили, что корректировка и развитие действующего регулирования потребовалось из-за растущего количества СИМ. «Анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал: повышение возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих для передвижения СИМ по проезжей части, обосновано», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем в «МТС Юрент» рассказали, что уже отслеживают и блокируют несовершеннолетних с помощью сервиса идентификации. Также организация ограничивает скорость СИМ до 10—15 км/ч в местах, где движение вместе с пешеходами может быть небезопасно.

Решение властей об ограничениях для СИМ поддерживают не все. В частности, член Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов считает, что предложенные меры никак не скажутся на частных владельцах самокатов и других видов транспорта.