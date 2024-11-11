В России собираются на 10% сократить штат территориальных подразделений государственных органов, где работают порядка 400 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о новом этапе реформы госуправления, в рамках которой в 2020 году на 10% уже был сокращен штат центральных аппаратов федеральных ведомств. До более многочисленных территориальных подразделений, где работает более 0,5% занятых в российской экономике, реформа доберется с 1 июля 2025 года.

Зарплаты сокращенных сотрудников будут направлены на повышение зарплат остающихся: цель изменений состоит в том, чтобы сделать госслужбу не только более эффективной, но и более высокооплачиваемой.

По информации «Ъ», 10% — «не предел», в правительстве и Кремле ждут предложений самих ведомств по поводу изменений, связанных с цифровизацией. По мнению властей, информатизация должна приводить к росту эффективности, что позволит и далее сокращать штат чиновников, сохраняя на госслужбе только дорогих профессионалов.

Высвобождение даже 10% сотрудников территориальных подразделений госорганов «было бы заметно на остродефицитном российском рынке труда», отмечает «Ъ». При этом большинство ведомств может лишь сократить незаполненные должности штатного расписания, перенаправив эти средства на повышения выплат работающим, добавило издание.

В самом правительстве сокращение штатной численности терорганов на 10% воспринимают скорее как ориентир, рассказали изданию в секретариате курирующего реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Не исключено, что доля сокращаемых должностей может оказаться и выше.

В августе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин считает необходимым сократить число госслужащих с увеличением зарплат остальным. Однако пока основной приоритет — это обеспечение поддержки боевых действий на Украине, утверждал министр.