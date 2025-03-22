Советский разведчик, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, сообщили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Так в СВР прокомментировали сообщения СМИ о смерти бывшего двойного агента, работавшего на Комитет госбезопасности (КГБ) СССР и на британскую разведывательную службу МI6.

«Это был предатель и преступник», — цитирует РИА Новости заявление пресс-бюро российской разведслужбы.

В 2021 году директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью «АиФ», что «ликвидация» перебежчиков противоречит представлениям российского разведсообщества «о заслуженном предателями возмездии». По словам главы СВР, самое страшное наказание для тех, кто «изменил своему долгу, продал Родину», — это «доживать свои дни с неподъемным грузом на совести».

О смерти Гордиевского 21 марта сообщило издание «Би-би-си». По его информации, бывший двойной агент умер в возрасте 86 лет у себя дома в британском графстве Суррей, где он жил под защитой полиции после бегства из СССР. По данным «Би-би-си», смерть не рассматривается как подозрительная.

Олег Гордиевский поступил на службу в КГБ СССР после окончания МГИМО в 1962 году. Он работал в отделе Первого главного управления КГБ, отвечавшем за Великобританию и скандинавские страны. В 1966-1970 годах служил в Дании офицером разведки под прикрытием сотрудника консульского отдела посольства СССР.

В 1970-х Гордиевского завербовали британские спецслужбы. В 1974 году он начал свою деятельность в качестве агента MI6, а в 1976-м занял должность резидента КГБ. В 1978 году Гордиевский вернулся в СССР. В 1982 году был направлен в Лондон, где впоследствии стал главой резидентуры КГБ.

О работе Гордиевского на британцев советской разведке стало известно в 1985 году от экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, сотрудничавшего с КГБ. Двойной агент был вызван обратно в СССР, но до своего ареста сумел бежать из страны с помощью британских дипломатов. Гордиевского вывезли в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, после чего он вылетел в Великобританию. Власти страны предоставили ему политическое убежище.

В СССР Гордиевский был заочно приговорен к смертной казни за госизмену. Приговор не отменили даже после распада СССР.

В 2007 году королева Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.