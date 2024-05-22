Заявление Пентагона о том, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат — это информационный вброс американской стороны, заявил 22 мая замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Москва «всегда последовательно» выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств, добавил Рябков. По его словам, космическая программа России развивается планово, а проведение пусков космических аппаратов, призванных укреплять обороноспособность страны — «это тоже не новость».

Рябков напомнил, что Россия и другие государства «двигает дальше» инициативу о неразмещении оружия в космосе. Замглавы МИД порекомендовал США пересмотреть «свой деструктивный подход» к российским предложениям в этой области. Прежде всего речь идет об инициативе по разработке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, отметил дипломат.

«Американцы могут говорить все, что угодно, наша политика от этого не меняется», — подчеркнул Рябков.

Во вторник, 21 мая, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что, по данным США, Россия 16 мая вывела в космос аппарат, способный атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Представитель военного ведомства сказал, что российский спутник располагается на той же орбите, что и американский правительственный спутник. Райдер добавил, что США будут «вести наблюдение» за российским аппаратом.

В апреле Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии, в котором содержался призыв не допустить гонки вооружений в космосе. В качестве причины такого решения российская сторона указала отказ авторов документа от включения в него предложенной Москвой и Пекином поправки, в которой шла речь о запрете на использование любого оружия в космосе.

В мае Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Представитель США в организации заявила, что в нем не были подтверждены принципы, установленные Договором о космосе, который запрещает размещение в космосе ядерного оружия.

Комментируя результаты голосования по проекту Москвы официальный представитель МИД России 21 мая заявила, что США стремятся превратить космос в «арену военной конфронтации».